Окружение Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в ПСЖ

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Окружение Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в ПСЖБлизкое окружение форварда ПСЖ Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в стан парижан.

"Все рассказы, появившиеся в последние несколько недель о том, что Неймар недоволен своим клубом, не соответствуют действительности", - приводит слова близкого к 26-летнему нападающему источника Le 10 Sport.

Напомним, Неймар озвучил свои пожелания руководству ПСЖ по летним трансферам. | soccernews.ru

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