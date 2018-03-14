Окружение Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в ПСЖ

Близкое окружение форварда ПСЖ Неймара опровергло слухи о недовольстве бразильца своим переходом в стан парижан.

"Все рассказы, появившиеся в последние несколько недель о том, что Неймар недоволен своим клубом, не соответствуют действительности", - приводит слова близкого к 26-летнему нападающему источника Le 10 Sport.

Напомним, Неймар озвучил свои пожелания руководству ПСЖ по летним трансферам. | soccernews.ru