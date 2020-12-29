Окружение Неймара отреагировало на обвинения в причастности футболиста к крупной вечеринке в Бразилии
Окружение бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара опровергло информацию о том, что футболист причастен к организации вечеринки на 500 человек в Бразилии.
"Данное мероприятие организовало агентство Fabrica. Неймар не имеет к ней отношения", - цитирует адвокатов бразильца AFP.
Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар устроил пятидневную вечеринку на 500 человек в своем доме. При этом проведение мероприятия держалось втайне, но журналисты все равно о нем узнали.
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