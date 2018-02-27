Окружение Неймара советует ему лечь на операцию
Близкое окружение форварда французского ПСЖ Неймара советует ему лечь на операцию, информирует RMC Sport.
Так, по сведениям источника, на такой шаг бразильца склоняют ввиду того, что в этом году в России пройдет Чемпионат Мира. Приближенные к футболисту люди хотят, чтобы он был полностью готов к предстоящему турниру.
В самом же ПСЖ планируют в течение ближайшего времени проследить, как будет заживать лодыжка игрока, после чего уже принять оптимальное решение для его восстановления.
Напомним, Пуйоль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|27
|36
|9
|Ницца
|27
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19