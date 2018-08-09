Окружение Погба намерено затребовать у "Манчестер Юнайтед" пересмотра зарплаты игрока

Окружение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба намерено затребовать у клуба пересмотра зарплаты игрока.

Так, по сведениям L'Equipe, представители 25-летнего хавбека планируют воспользоваться ситуацией вокруг слухов о возможном трансфере их клиента в каталонскую "Барселону", чтобы добиться от "красных дьяволов" повышения оклада футболисту.

По нынешнему контракту Погба зарабатывает на "Олд Траффорд" 17 миллионов евро в год.

Напомним, Дембеле прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в "Барселону". | soccernews.ru