Окружение Рабьо объяснило нежелание хавбека подписывать новый контракт с ПСЖ

Окружение полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо объяснило нежелание футболиста подписывать новый контракт со своим клубом.

" Если контракт не подписан, значит дело не в деньгах. Парижане предприняли необходимые усилия со своей стороны. Но это скорее вопрос вызова и спроса ", - приводит слова одного из родственников 23-летнего хавбека RMC Sport.

Напомним, "Реал" заинтересовался Рабьо. | soccernews.ru