Окружение Рабьо объяснило нежелание хавбека подписывать новый контракт с ПСЖ

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Окружение Рабьо объяснило нежелание хавбека подписывать новый контракт с ПСЖОкружение полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо объяснило нежелание футболиста подписывать новый контракт со своим клубом.

"Если контракт не подписан, значит дело не в деньгах. Парижане предприняли необходимые усилия со своей стороны. Но это скорее вопрос вызова и спроса", - приводит слова одного из родственников 23-летнего хавбека RMC Sport.

Напомним, "Реал" заинтересовался Рабьо. | soccernews.ru

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