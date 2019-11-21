Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остаётся холостяком, сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники из окружения футболиста.

Ранее появилась информация, что звёздный португалец тайно женился в Марокко на своей девушке Джорджине Родригес.

Сам нападающий и его возлюбленная появившиеся слухи оставили без комментариев.

Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года, в 2017-м у них родилась дочь.

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