Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остаётся холостяком, сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники из окружения футболиста.
Ранее появилась информация, что звёздный португалец тайно женился в Марокко на своей девушке Джорджине Родригес.
Сам нападающий и его возлюбленная появившиеся слухи оставили без комментариев.
Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года, в 2017-м у них родилась дочь.
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|12
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|12
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|12
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|Милан
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|Лечче
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