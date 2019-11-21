Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста

Теги ювентускриштиану роналду

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остаётся холостяком, сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники из окружения футболиста.

Ранее появилась информация, что звёздный португалец тайно женился в Марокко на своей девушке Джорджине Родригес.

Сам нападающий и его возлюбленная появившиеся слухи оставили без комментариев.

Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года, в 2017-м у них родилась дочь.

Не пропустите: Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat

Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов