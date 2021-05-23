Окружение Зидана уверено в будущем тренера в "Реале"
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Окружение главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана полагает, что французский специалист останется в королевском клубе, сообщает DirectoGol.
При этом сам тренер пока отказывается говорить о своем будущем. Контракт Зидана с "Реалом" действует до лета 2022 года, но тренер не исключает вероятности досрочного ухода.
В нынешнем сезоне "Реал" под руководством Зидана не выиграл ни одного трофея. Мадридцы заняли второе место в чемпионате Испании, вылетели на стадии полуфинала в Лиге Чемпионов и Суперкубке Испании, а в Кубке Испании проиграл в 1/16 финала клубу третьего дивизиона "Алькояно".
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