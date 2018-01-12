"Оксфорд Юнайтед" арендовал форварда "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиоксфорд юнайтед

"Оксфорд Юнайтед" арендовал форварда "Манчестер Сити"

"Оксфорд Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Манчестер Сити" Айзека Бакли-Риккеттса.

Сообщается, что "быки" арендовали 19-летнего футболиста до лета 2018 года.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Бакли-Риккеттс провёл в "Твенте", сыграл 8 матчей.

Не пропустите: "Манчестер Сити" продлил контракт с Нмеча. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов