Окслейд-Чемберлен делал голевую передачу в четырёх из последних шести матчей АПЛ на "Энфилде"

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Окслейд-Чемберлен делал голевую передачу в четырёх из последних шести матчей АПЛ на "Энфилде"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отдал результативную передачу на Роберто Фирмино в матче 34-го тура АПЛ против "Борнмута".

Таким образом, как сообщает Opta, 24-летний футболист делал голевой пас в четырёх из последних шести игр Премьер-лиги на "Энфилде".

Всего в этом сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. 

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