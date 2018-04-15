Окслейд-Чемберлен делал голевую передачу в четырёх из последних шести матчей АПЛ на "Энфилде"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отдал результативную передачу на Роберто Фирмино в матче 34-го тура АПЛ против "Борнмута".

Таким образом, как сообщает Opta, 24-летний футболист делал голевой пас в четырёх из последних шести игр Премьер-лиги на "Энфилде".

Всего в этом сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей. | http://soccernews.ru