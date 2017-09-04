Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" в хорошей форме. На прошлой неделе мы разгромили "Арсенал"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен оригинально пошутил перед предстоящим матчем 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

"Мы подходим к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме. На прошлой неделе мы разгромили "Арсенал" со счетом 4:0", – приводят слова Окслейд-Чемберлена английские СМИ.

Напомним, что 24-летний хавбек перешел в "Ливерпуль" из "Арсенала" 31 августа за 38 миллионов евро. Стоит отметить, что Окслейд-Чемберлен отыграл 62 минуты за "Арсенал" в том самом матче против "Ливерпуля".

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 9 сентября и начнется в 14:30 мск.

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