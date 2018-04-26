Окслейд-Чемберлен может восстановиться быстрее, чем ожидалось

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Окслейд-Чемберлен может восстановиться быстрее, чем ожидалось

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен может восстановиться быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает The Times, 24-летний футболист избежал разрыва связок колена, поэтому в мерсисайдском клубе ожидают, что он вернётся в строй к началу предсезонной подготовки, которая стартует в начале июля.

Тем не менее, к Чемпионату Мира 2018 года Окслейд-Чемберлен восстановиться однозначно не успеет, о чём и сообщалось ранее. | http://soccernews.ru

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