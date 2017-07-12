Окслейд-Чемберлен не будет продлевать контракт с "Арсеналом"

Теги алекс окслейд-чемберленарсенал лондон

Окслейд-Чемберлен не будет продлевать контракт с "Арсеналом"Хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен не будет продлевать контракт с "Арсеналом".

Как сообщает источник, игрок покинет команду уже этим летом, хотя соглашение англичанина рассчитано до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Англии заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".  

Читайте: Окслейд-Чемберлен близок к переходу в "Ливерпуль" | soccernews.ru

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