Хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен не будет продлевать контракт с "Арсеналом".

Как сообщает источник, игрок покинет команду уже этим летом, хотя соглашение англичанина рассчитано до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Англии заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".

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