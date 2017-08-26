Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с "Арсеналом"

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Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "канониры" предлагали 24-летнему футболисту соглашение с зарплатой 10 миллионов евро в год. Однако вингер сборной Англии ответил отказом.

Теперь главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер должен определиться с будущим Окслейд-Чемберлена - продать его этим летом или удержать ещё на один сезон и потерять через год бесплатно. 

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