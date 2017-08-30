Окслейд-Чемберлен отклонил существенно более выгодные предложения "Арсенала" и "Челси" ради "Ливерпуля"

Теги челсиарсенал лондонливерпульалекс окслейд-чемберлен

Окслейд-Чемберлен отклонил существенно более выгодные предложения "Арсенала" и "Челси" ради "Ливерпуля"Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил существенно более выгодные предложения своего клуба и "Челси" ради "Ливерпуля".

Так, 24-летний хавбек отказался от зарплат в размере 195 тысяч евро в неделю и 240 тысяч, которые ему предлагали "канониры" и "аристократы" соответственно, чтобы присоединиться к "красным", где он будет получать "всего" 130 тысяч евро в неделю.

Напомним, трансфер Окслейда-Чемберлена обойдется "Ливерпулю" в 43 миллиона евро. | soccernews.ru

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