Окслейд-Чемберлен предпочитает перебраться в "Ливерпуль"

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Окслейд-Чемберлен предпочитает перебраться в "Ливерпуль"

Хавбек "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен намерен покинуть клуб.

Как сообщает твиттер Джима Уайта, игрок желает продолжить карьеру в "Ливерпуле". Однако у "Арсенала" есть договоренность с "Челси" по его трансферу.

"Ливерпуль" проявлял интерес к Окслейд-Чемберлену этим летом, но какова сейчас позиция клуба по игроку неизвестно.

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