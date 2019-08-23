Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"

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Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен поделился эмоциями после заключения нового контракта с мерсисайдским клубом.

"Я безумно рад. Очень приятно продлить моё пребывание в клубе. Я пропустил год из-за травмы. И этот контракт я считаю возможностью вернуть тот год назад и наверстать упущенное время. Продлить контракт с "Ливерпулем" - это мечта. Не каждый день выпадает возможность играть в такой выдающейся команде", - приводит слова футболиста официальный сайт "красных".

Напомним, что стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, провёл 47 матчей, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

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