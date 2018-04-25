Окслейд-Чемберлен пропустит Чемпионат Мира

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, получивший травму во вчерашнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", вылетел до конца сезона.

Так, по сведениям официального сайта "красных", из-за повреждения связок коленного сустава 24-летний хавбек пропустит не только оставшиеся весенние игры своей команды, но и не сможет принять участие в Чемпионате Мира в России.

Возвращение в строй игрока ожидается уже в следующем сезоне.

Напомним, "Ливерпуль" готов выслушать предложения по Салаху. | soccernews.ru