Окслейд-Чемберлен пропустит весь сезон 2018/2019

Теги ливерпульалекс окслейд-чемберленюрген клопп

Окслейд-Чемберлен пропустит весь сезон 2018/2019Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен не появится на поле в сезоне 2018/2019, сообщает ActuFoot.

Эту информацию уже официально подтвердил главный тренер "красных" Юрген Клопп.

24-летний хавбек получил разрыв связок правого колена 24-го апреля в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ромы".

Напомним,  на этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера общей стоимостью 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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