Окслейд-Чемберлен рискует пропустить остаток сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника своей команды Алекса Окслейд-Чемберлена.

"Кажется, сезон для него закончился. Мы потеряли очень важного игрока" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен сыграл за "Ливерпуль" 45 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

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