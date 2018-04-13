Окслейд-Чемберлен: "Рома" не самый простой соперник, посмотрите, что она сделала с "Барселоной"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о том, чего ожидает от предстоящей жеребьевки 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Неважно, кто нам выпадет в полуфинале. Мы обрели нужную уверенность после четвертьфинала. Мы дважды обыграли "Манчестер Сити", а это дорогого стоит. Болельщики считают, что "Рома" - самый простой из всех возможных соперников , но посмотрите, что эта команда сделала с "Барселоной", - сказал он.

Напомним, жеребьевка пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. Кроме "Ливерпуля" в полуфинал вышли "Рома", "Реал" или "Бавария".

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