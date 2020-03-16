Окслейд-Чемберлен с девушкой показали, как можно сделать карантин весёлым

Видео зажигательного танца полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена и его девушки певицы Перри Эдвардс стало вирусным в интернете.

"Самоизоляция может быть весёлой", - подписан ролик, опубликованный в инстаграме.

Напомним, что футболист и его возлюбленная находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

Из-за эпидемиологической ситуации приостановлен розыгрыш АПЛ, а также другие массовые мероприятия, в том числе концерты.

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