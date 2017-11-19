Окслейд-Чемберлен сравнил Венгера и Клоппа

Хавбек "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением о своем бывшем и теперешнем наставнике.

"Венгер - отличный тренер, доказывавший это на протяжении многих лет. Его философия и стиль основывались на философии "Арсенала" с частыми пасами. Это прекрасная тактика, которая под его наблюдением отлично работает.

Клопп очень требовательный и каждый раз разъясняет до мелочей наши роли и зону ответственности. От каждого из нас он требует интенсивности" - приводит слова футболиста Futnsoccer.

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