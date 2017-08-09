Окслейд-Чемберлен стал ближе к переходу в "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен может стать игроком "Челси".

По данным источника, за бывшего игрока сборной Англии "синие" готовы заплатить более 27 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны "Ливерпуля".

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