Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре

Стало известно, кто признан лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре. Им стал 26-летний полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

На награду также претендовали Фабиньо и Садьо Мане.

Окслейд-Чемберлен в октября в трех матчах за мерсисайдцев забил три гола.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблице чемпионата Англии.

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