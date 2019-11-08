Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре

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Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре

Стало известно, кто признан лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре. Им стал 26-летний полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

На награду также претендовали Фабиньо и Садьо Мане.

Окслейд-Чемберлен в октября в трех матчах за мерсисайдцев забил три гола.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблице чемпионата Англии.

Не пропустите: Окслейд-Чемберлен высказался о победе "Ливерпуля" над "Генком"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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sanya23

Уххх, сколько лет сюда не заходил, есть кто из старой гвардии? К примеру, AC MILAN? (Tatarin123!)))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Есть Пьянь,Димони фан Арсенала

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