

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен успешно перенес операцию на колене.

Об этом футболист сообщил в своем твиттере.

Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен получил разрыв связок колена в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2).

Сроки восстановления игрока составят около полугода.

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