Окслейд-Чемберлен успешно перенес операцию
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен успешно перенес операцию на колене.
Об этом футболист сообщил в своем твиттере.
Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен получил разрыв связок колена в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2).
Сроки восстановления игрока составят около полугода.
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