Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля"

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Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля"Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля", игроком которого он станет в течение ближайших нескольких часов.

Как информирует Express, вчера 24-летний хавбек успешно прошел медобследование, сегодня же в начале второй половины дня он подпишет со своим новым клубом долгосрочный контракт. Трансфер игрока сборной Англии обошелся "Ливерпулю" в 43 миллиона евро.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отклонил существенно более выгодные предложения "Арсенала" и "Челси" ради "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии
Александр

43 млн за игрока, у которого истекает контракт следующим летом. Сколько ж он стоит в нормальных условиях?

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