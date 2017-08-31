Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля", игроком которого он станет в течение ближайших нескольких часов.

Как информирует Express, вчера 24-летний хавбек успешно прошел медобследование, сегодня же в начале второй половины дня он подпишет со своим новым клубом долгосрочный контракт. Трансфер игрока сборной Англии обошелся "Ливерпулю" в 43 миллиона евро.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отклонил существенно более выгодные предложения "Арсенала" и "Челси" ради "Ливерпуля". | soccernews.ru