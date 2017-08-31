Окслейд-Чемберлен в шаге от перехода в "Ливерпуль"

Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает Daily Express.

По сведениям издания, 24-летний футболист уже прошёл медобследование перед переходом в мерсисайдский клуб.

Ожидается, что "красные" заплатят за игрока сборной Англии 43,5 миллиона евро. Сам Окслейд-Чемберлен заключит с "Ливерпулем" контракт до лета 2023 года.

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