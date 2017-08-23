Окслейд-Чемберлен встретится с руководством "Арсенала"



Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшее время проведет встречу с руководством клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист намерен обсудить свое будущее в стане "канониров". Напомним, что контракт хавбека с клубом истекает через год и он до сих пор не продлен.

Ранее сообщалось, что активный интерес к 24-летнему игроку проявляет "Челси".

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