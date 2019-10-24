Окслейд-Чемберлен высказался о победе "Ливерпуля" над "Генком"

Игрок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен высказался о победе команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Генком" (4:1). Также футболист заявил, что скучал по турниру.

"Первый матч получился каким-то сумбурным. Если мы хотим добиться успеха, нужно быть собраннее. После перерыва работали лучше. Обидно, что пропустили в концовке, но прогресс с первым таймом был очевиден.

Я определенно скучал по Лиге чемпионов", - сказал Окслейд-Чемберлен.

Отметим, футболист оформил дубль в этой встрече.

"Наполи" с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. "Ливерпуль" отстает на 1 балл и занимает 2 место, "Зальцбург", имея в активе 3 балла, расположился на 3 позиции. "Генк" с 1 баллом замыкает таблицу.

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