Окслейд-Чемберлен высоко оценил атакующее трио "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением об игре атакующего трио своей команды - Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.

"В Европе не так много трио, которым по силам добиваться таких цифр. Они великолепны не только в атаке, но и в защите, поскольку хорошо знают свою работу. Это честные ребята - они усердно трудятся. Здорово, когда тебя окружают такие партнёры по команде. Когда смотришь на них, хочется, чтобы они всегда преуспевали. И хочется делать всё, чтобы помогать забивать им" - приводит слова Окслейд-Чемберлена официальный сайт "красных".

Отметим, что в этом сезоне Салах, Мане и Фирмино суммарно забили уже 66 голов.

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