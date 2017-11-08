Окслейд-Чемберлен: "Я буду бороться за место в составе "Ливерпуля"



Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что он хочет пробиться в основной состав клуба.

"Перейти в новый клуб всегда нелегко, особенно, если в нем много сильных футболистов. Нужно время, чтобы адаптироваться к новой схеме и тактике. Я хочу чаще выходить на поле и это нормально. Но мне необходимо быть терпеливым и упорно работать. Когда я получу шанс, мне нужно будет произвести впечатление на тренера, забивать мячи и отдавать голевые пасы. Я буду бороться за место в составе "Ливерпуля". Конкуренция – это всегда хорошо", – приводит слова Окслейд-Чемберлена Sky Sports.

В этом сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен провел за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах (3 в основе) и забил 2 гола.

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