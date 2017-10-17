Окслейд-Чемберлен забил первый гол за "Ливерпуль"
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" играет с "Марибором".
Один из мячей английского клуба на счету полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Этот гол стал первым для хавбека в составе мерсисайдцев. Для этого ему пришлось провести за клуб 8 поединков.
Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен перешел в "Ливерпуль" минувшим летом из "Арсенала" за 38 миллионов евро.
Не пропустите: "Ливерпуль" впервые забил пять голов в выездном матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|8
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|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
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|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
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|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3