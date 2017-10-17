Окслейд-Чемберлен забил первый гол за "Ливерпуль"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" играет с "Марибором".

Один из мячей английского клуба на счету полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Этот гол стал первым для хавбека в составе мерсисайдцев. Для этого ему пришлось провести за клуб 8 поединков.

Напомним, что 24-летний Окслейд-Чемберлен перешел в "Ливерпуль" минувшим летом из "Арсенала" за 38 миллионов евро.

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