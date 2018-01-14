Окслейд-Чемберлен забил за "Ливерпуль" столько же голов в АПЛ, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона

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Окслейд-Чемберлен забил за "Ливерпуль" столько же голов в АПЛ, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Манчестер Сити".

Счет в этом поединке открыл полузащитник мерсисайдского клуба Алекс Окслейд-Чемберлен. Этот гол стал для хавбека уже третьим в этом сезоне.

Стоит отметить, что 24-летний Оксленд-Чемберлен забил за "красных" столько же голов в Премьер-лиге, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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