Окслейд-Чемберлен забил за "Ливерпуль" столько же голов в АПЛ, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Манчестер Сити".

Счет в этом поединке открыл полузащитник мерсисайдского клуба Алекс Окслейд-Чемберлен. Этот гол стал для хавбека уже третьим в этом сезоне.

Стоит отметить, что 24-летний Оксленд-Чемберлен забил за "красных" столько же голов в Премьер-лиге, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона.

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