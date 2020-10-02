Октябрьские матчи сборной России смогут посетить болельщики
Пресс-служба сборной России сообщила, что ближайшие матчи национальной команды, вероятно, пройдут со зрителями.
В четверг УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадиона. Это касается игр сборных и еврокубков.
Данное решение распространится на октябрьские встречи подопечных Станислава Черчесова.
Напомним, что 8 октября россияне проведут товарищеский матч с Швецией, 11 октября - сыграют в Лиге Наций с Турцией, а 14 октября - в рамках того же турнира с Венгрией.
Не пропустите: Игнашевич предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России. | http://soccernews.ru
главное
-
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
-
Лига Европы: все результаты матчей раунда плей-офф
-
"Милан" в феерическом матче прошел в Лигу Европы. Команды выполнили 24 удара в серии пенальти
-
"Барселона" в меньшинстве разгромила "Сельту"
-
"Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы
Лента новостей
-
Карпин попрощался с Шомуродовым
-
Октябрьские матчи сборной России смогут посетить болельщики
-
Глушаков рассказал, с какими клубами вёл переговоры до перехода в "Химки"
-
ЦСКА теряет Щенникова
-
Куман прокомментировал крупную победу "Барселоны" над "Сельтой"
-
"Милан" продлил свою рекордную беспроигрышную серию в 21-м веке
-
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября: составы корзин
-
Главные новости: 1 октября
-
Юрген Клопп назвал причину вылета "Ливерпуля" из Кубка лиги
-
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
-
"Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Кубка лиги
-
Лига Европы: все результаты матчей раунда плей-офф
-
ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"
-
"Лацио" купил защитника сборной Алжира за 10 миллионов евро
-
Гончаренко попросил ЦСКА купить полузащитника "Ростова"
-
"Милан" в феерическом матче прошел в Лигу Европы. Команды выполнили 24 удара в серии пенальти
-
"Барселона" в меньшинстве разгромила "Сельту"
-
"Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы
-
АЕК Карреры вышел в групповой этап Лиги Европы
-
"Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги