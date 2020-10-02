Октябрьские матчи сборной России смогут посетить болельщики

Пресс-служба сборной России сообщила, что ближайшие матчи национальной команды, вероятно, пройдут со зрителями.

В четверг УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадиона. Это касается игр сборных и еврокубков.

Данное решение распространится на октябрьские встречи подопечных Станислава Черчесова.

Напомним, что 8 октября россияне проведут товарищеский матч с Швецией, 11 октября - сыграют в Лиге Наций с Турцией, а 14 октября - в рамках того же турнира с Венгрией.

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