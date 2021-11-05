"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы

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"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в матче четвертого тура группового этапа Лиге Европы.

"Лестер" - "Спартак" - 1:1

Голы: Мозес, 51 - 0:1, Амарти, 58 - 1:1.

"Лестер" - Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Бертран (Лукман, 58), Тилеманс, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).

"Спартак" - Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Промес (Умяров, 77), Соболев (Бакаев, 77).

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