Оланаре: "Чаще играть мешают определенные проблемы"
Форвард московского ЦСКА и сборной Нигерии Аарон Оланаре надеется сыграть на Чемпионате Мира в России.
"Будет здорово - выступить на Чемпионате Мира. Я играю в России, знаю страну и погоду. Мне будет очень приятно провести турнир вместе со сборной Нигерии там, где мне все знакомо. Мне нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за определенных проблем. Чтобы отобраться в сборную, необходимо чаще появляться на поле, и я над этим работаю", - цитирует 23-летнего нападающего Allnigeriasoccer.
Напомним, ЦСКА намерен вернуть Мусу. | soccernews.ru
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