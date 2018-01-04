Оланаре: "Чаще играть мешают определенные проблемы"

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Оланаре: "Чаще играть мешают определенные проблемы"Форвард московского ЦСКА и сборной Нигерии Аарон Оланаре надеется сыграть на Чемпионате Мира в России.

"Будет здорово - выступить на Чемпионате Мира. Я играю в России, знаю страну и погоду. Мне будет очень приятно провести турнир вместе со сборной Нигерии там, где мне все знакомо. Мне нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за определенных проблем. Чтобы отобраться в сборную, необходимо чаще появляться на поле, и я над этим работаю", - цитирует 23-летнего нападающего Allnigeriasoccer.

Напомним, ЦСКА намерен вернуть Мусу. | soccernews.ru

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