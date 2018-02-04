Оланаре может перебраться в Норвегию
Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре может перебраться в Норвегию, сообщает местная пресса.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Мольде", который ищет нового нападающего.
Стоит отметить, что ранее нигериец уже выступал в Норвегии, защищая цвета "Волеренги" и "Сарпсборга".
В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16