Оланаре может перебраться в Норвегию

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Оланаре может перебраться в Норвегию

Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре может перебраться в Норвегию, сообщает местная пресса.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Мольде", который ищет нового нападающего.

Стоит отметить, что ранее нигериец уже выступал в Норвегии, защищая цвета "Волеренги" и "Сарпсборга".

В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.  

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