Оланаре назвал причину своего перехода в "Амкар"

Форвард "Амкара" Аарон Оланаре, права на которого принадлежат ЦСКА, назвал причину своего перехода в пермский клуб.

"Здорово себя чувствую от того, что выхожу в стартовом составе новой команды. Возможность играть регулярно была одной из основных причин, по которым я ушёл из ЦСКА в аренду в "Амкар". Я поклялся усердно трудиться в своём новом клубе, чтобы оправдать вложение команды, а также заработать вызов в сборную Нигерии" - сказал Оланаре.

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