Оланаре не собирается переходить в "Мольде"

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Оланаре не собирается переходить в "Мольде"

Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что он не собирается возвращаться в Норвегию.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего нигерийца заинтересован "Мольде".

"Я не контактировал с "Мольде" или с кем-либо из их представителей. Я не хочу возвращаться в Норвегию. Сейчас я остаюсь игроком ЦСКА" - сказал нападающий.

В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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