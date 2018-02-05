Оланаре не собирается переходить в "Мольде"

Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что он не собирается возвращаться в Норвегию.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего нигерийца заинтересован "Мольде".

"Я не контактировал с "Мольде" или с кем-либо из их представителей. Я не хочу возвращаться в Норвегию. Сейчас я остаюсь игроком ЦСКА" - сказал нападающий.

В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. | http://soccernews.ru