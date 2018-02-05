Оланаре не собирается переходить в "Мольде"
Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что он не собирается возвращаться в Норвегию.
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего нигерийца заинтересован "Мольде".
"Я не контактировал с "Мольде" или с кем-либо из их представителей. Я не хочу возвращаться в Норвегию. Сейчас я остаюсь игроком ЦСКА" - сказал нападающий.
В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. | http://soccernews.ru
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|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
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|9
|Арсенал Тула
|20
|25
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|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
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