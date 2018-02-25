Оланаре объяснил свой уход из ЦСКА

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Оланаре объяснил свой уход из ЦСКАНовоиспеченный форвард пермского "Амкара" Аарон Оланаре объяснил свой уход из московского ЦСКА.

"Мне необходимо регулярно играть, чтобы оправдать деньги которые мне платит клуб. Я негативно отношусь к ситуациям, когда футболист получает зарплату, не выступая при этом на поле. Я - один из тех людей, которые готовы постоянно выкладываться на максимум возможностей в игре.

Сейчас я просто хочу играть в футбол. Это новая страница в моей карьере, и я рад, что переехал в "Амкар", чтобы присоединиться к своему другу Фегору Огуде. По контракту я - все еще игрок московского ЦСКА и после сезона мы посмотрим, как все будет", - цитирует 23-летнего нападающего viralworldnews.co.uk.

Напомним, ЦСКА поборется с "Зенитом" за Жабу. | soccernews.ru

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