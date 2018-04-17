Оланаре сможет принять участие в матче с ЦСКА

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Оланаре сможет принять участие в матче с ЦСКАФорвард пермского "Амкара" Аарон Оланаре сможет принять участие в завтрашнем матче РФПЛ против московского ЦСКА, который владеет правами на футболиста, информирует официальный сайт "красно-черных".

"К матчу с армейцами готовятся все футболисты нашей команды, включая нападающего Аарона Оланаре, арендованного "Амкаром" у ЦСКА. Договор аренды, который руководители двух клубов заключили в феврале, допускает участие футболиста в этом поединке", - сказано в заявлении клуба из Пермского края.

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