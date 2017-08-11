Оланаре: "Уверен, что мы сможем одержать победу над "Спартаком"

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России против "Спартака".

"Это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу" - цитирует Оланаре официальный сайт армейцев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, в 17:30 по московскому времени.

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