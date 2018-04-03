Оланаре: "В "Амкаре" на меня не оказывают давления, как в ЦСКА"

Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре поделился впечатлениями от игры за пермский клуб.

Напомним, что за пермяков форвард играет на правах аренды. Владельцем футболиста является ЦСКА.

"В "Амкаре" не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики - все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.

В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в "Амкаре". Конечно, скучаю по Москве, ЦСКА - это моя команда", - сказал он.

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