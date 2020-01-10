Оле-Гуннар Сульшер: "У Магуайра есть шанс сыграть с "Норвичем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, как чувствует себя защитник Харри Магуайр.

По мнению норвежца, футболист восстановится к матчу 22-го тура АПЛ с "Норвичем".

"Возможно, он сыграет завтра. Травма была несерьезной, сегодня он уже будет тренироваться.

Он боец, и если травма не столь серьезна, он сделает все, чтобы выйти на поле", - передает слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, в матче Кубка Англии "МЮ" с "Вулверхэмптоном" (0:0) игрок почувствовал дискомфорт в ноге, однако отказался покидать поле, заверив, что все в порядке.

В этом сезоне 26-летний защитник выступил в 21 матче, не отметившись результативными действиями.

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