Олег Иванов перешел в "Уфу"

Хавбек Олег Иванов пополнил состав футбольного клуба "Уфа". Информация о трансфере была опубликована на официальном сайте клуба.



"Игрок подписал контракт на 1,5 года с нашим клубом. В текущем сезоне РПЛ Иванов выходил на поле в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу.

Футбольный клуб "Уфа" поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!", говорится в сообщении клуба.



Напомним, футболист 10 января ушел из "Ахмата", за который играл с 2012 года. В карьере Иванова также значатся: "Спартак", "Химки", "Кубань", "Крылья Советов" и "Ростов". В его активе пять матчей в сборной России.



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