Олег Иванов пропустит ещё три недели

"Ахмат" на своём официальном сайте сообщил, что полузащитник Олег Иванов из-за травмы пропустит больше, чем предполагалось ранее.

31-летний футболист прошёл магнитно-резонансную томографию, которая выявила у него грыжу позвонка шейного отдела. Ожидается, что сроки восстановления составят три недели.

В этом сезоне Иванов сыграл за "Ахмат" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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