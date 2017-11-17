Олег Иванов вернулся в общую группу "Ахмата"
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний футболист, пропустивший два месяца из-за грыжи позвонка шейного отдела, приступил к тренировкам в общей группе команды.
Таким образом, Иванов сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионата России против московского "Динамо", который состоится в субботу в 14:00 мск.
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