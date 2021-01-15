Олег Иванов выбрал новый клуб
Бывший хавбек грозненского "Ахмата" Олег Иванов определился с командой, в которой он продолжит карьеру.
Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, 34-летний футболист в ближайшее время заключит контракт с "Уфой".
Напомним, что в конце прошлой недели Иванов стал свободным агентом после ухода из "Ахмата", за который он выступал с 2011 года.
Хавбек забил 17 голов и сделал 30 ассистов в 243 матчах за грозненскую команду.
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