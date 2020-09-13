Олег Кононов может вернуться в РПЛ

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Олег Кононов может вернуться в РПЛ

Главный тренер латвийской "Риги" Олег Кононов может возглавить волгоградский "Ротор", сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "Ротор" рассматривает возможность приглашения Кононова вместо нынешнего наставника команды Александра Хацкевича. После шести туров волгоградцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

54-летний Кононов ранее уже работал в России, когда тренировал "Краснодар", "Ахмат", тульский "Арсенал" и "Спартак".

Не пропустите: "Рига" Кононова выиграла в 13-й раз подряд. | http://soccernews.ru
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