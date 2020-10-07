Олег Кононов может возглавить "Уфу"

Новым главным тренером "Уфы" может стать Олег Кононов, сообщает Sport24.

По сведениям издания, руководство уфимского клуба приступило к поиску замены Вадиму Евсееву, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

45-летний Кононов в настоящее время является безработным. Его последним местом работы была "Рига", которую он покинул по семейным обстоятельствам. Ранее специалист в России тренировал "Краснодар", "Ахмат", тульский "Арсенал" и "Спартак".

"Уфа" после 10 туров находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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